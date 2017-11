Sérgio Conceição é muito justo, diz Joaquim Teixeira

O técnico que lidera o campeonato está no auge da carreira que como futebolista passou muito pelas temporadas de “dragão” ao peito..



A primeira temporada de azul e branco foi há mais de 20 anos sob o comando de António Oliveira e Joaquim Teixeira.



Ainda antes o antigo adjunto portista treinou Conceição no Leça e neste dia de aniversário diz que o melhor treinador do futebol português esta época está de parabéns.



Joaquim Teixeira confidenciou, ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, que vai telefonar a Conceição para lhe desejar felicidades neste dia e lembrar-lhe que está no caminho do sucesso agora que atingiu a maturidade como técnico.



Para lá do trabalho tático e da liderança de balneário Sérgio Conceição tem uma premissa fundamental, na opinião de Joaquim Teixeira: “É muito justo”.