Técnicos de diagnóstico em greve contra cancelamento de negociações

Mário Aleixo - RTP21 Fev, 2019, 06:42 / atualizado em 21 Fev, 2019, 08:10 | Saúde

Além da greve de 24 horas convocada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, os profissionais da saúde vão concentrar-se às 14h00 em frente à Presidência da República, de onde seguirão em desfile até ao Parlamento, para onde está agendada uma manifestação às 16h00.



No protesto, os trabalhadores pretendem mostrar o descontentamento ao Governo e “sensibilizar os partidos” para que “passem das palavras aos atos e cumpram as promessas que têm feito”, refere o sindicato.





Pretendem ainda, “de alguma forma, responsabilizar o senhor Presidente da República, porque promulgou o decreto-lei, apesar dos sucessivos pedidos de reunião dos sindicatos e de grupos de profissionais”, explicou o vice-presidente do sindicato, Fernando Zorro.



Antena 1



Sobre os motivos da greve, o dirigente sindical disse que se prendem com o encerramento, por parte do Governo, das negociações da revisão de carreira de “forma unilateral”, após uma “longa negociação”, e ter publicado o decreto-lei que regulamenta a carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica sem acordo com os sindicatos.Segundo Fernando Zorro, o decreto-lei, já promulgado pelo Presidente da República, “prejudica os trabalhadores que se encontram neste momento a trabalhar há 10, 15, 20 e alguns até há 30 anos”.“Um trabalhador que exerça a sua atividade há 20 anos vai ganhar exatamente o mesmo que um profissional que entrou no dia 1 de fevereiro”, disse o dirigente sindical.O decreto-lei faz “o apagão de todo o tempo de serviço” e faz com que 97 por cento dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica vão para a base da carreira”, independentemente do tempo de carreira, sublinhou.Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) são um grupo profissional que abrange 18 profissões de saúde, como analistas clínicos, técnicos de radiologia ou fisioterapia.