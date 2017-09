Técnicos de saúde fazem greve a 12 e 13 de outubro

Foto: Tobias Schwarz - Reuters

Estes profissionais de saúde podem entrar em greve por tempo indeterminado a partir de dia 19 de outubro, se não houver acordo com o Governo. O pré-aviso de greve foi entregue esta terça-feira.



O presidente do sindicato, Almerindo Rego, explica os motivos desta paralisação. Contactado pela Antena 1, o Ministério da Saúde diz que não quer comentar.



Além da greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, há também a dos médicos, no mesmo mês de outubro, com três dias de greves regionais e um dia de greve nacional.



Já os enfermeiros dizem que, caso o Governo não responda às reivindicações até sexta-feira, vão avançar com uma greve de cinco dias a partir de 16 de outubro.