Tempo de espera aumenta por uma cirurgia

No final do ano passado, como conta a jornalista Rosa Azevedo, havia mais de 200 mil doentes à espera de operação.



Em maio do ano passado o Ministério da Saúde lançou o programa de incentivo à realização da atividade cirúrgica para melhorar os tempos de resposta dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas não terá tido reflexos imediatos já que 2016 terminou com um tempo de espera muito elevado.