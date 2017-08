Trabalhadores afetados em edifício da EDP

Mário Aleixo - RTP 02 Ago, 2017, 07:02 / atualizado em 02 Ago, 2017, 08:13 | Saúde

Este pedido de intervenção vem na sequência das queixas de dezenas de trabalhadores que tiveram de ser assistidos pelo INEM, pelo segundo dia consecutivo. Estes trabalhadores queixavam-se de irritações na pele e de náuseas.



De acordo com um comunicado da empresa de energia, os técnicos do Instituto Ricardo Jorge já estiveram no edifício a recolher amostras e a realizar medições, sendo que os primeiros resultados mostraram parâmetros normais, diz a EDP em comunicado.



Além do Instituto Ricardo Jorge, a EDP também já pediu ao Instituto de Soldadura e Qualidade para que sejam feitos testes no prédio.



As queixas dos trabalhadores surgiram depois de duas limpezas no edifício: uma para controlo de pragas e outra para lavagem de painéis divisórios.