Tratamentos de fertilidade demoram mais de um ano

Há casos em que a espera pode impedir que o tratamento se realize, revela a dirigente da associação, Joana Freire.



Há uma semana foi promulgada a procriação medicamente assistida. Com o novo texto e após a declaração de inconstitucionalidade, a lei não permite o anonimato dos dadores de gâmetas.



Com esta mudança, a Associação Portuguesa de Fertilidade teme que as dádivas não sejam suficientes.