Ursula von der Leyen corre à Comissão Europeia

Foto: Epa-Focke Strnagmann

A política germânica foi apontada pelos 27 países da União Europeia para presidir à Comissão Europeia mas precisa agora de ser confirmada no Parlamento Europeu com um mínimo de 374 votos.



A alemã vai apresentar a sua visão da Europa, pelas 9h00, de Estrasburgo e debatê-la com os eurodeputados.



A eleição, por voto secreto, esta marcada para as 18h00, menos uma hora em Portugal.





Os detalhes deste processo eleitoral com a jornalista da Antena 1/RTP, em Bruxelas, Andrea Neves.







António Costa refere ainda o compromisso com a igualdade de género. Ursula von der Leyen quer assegurar uma comissão paritária e já disse que vai propor a todos os estados membros que proponham um homem e uma mulher para comissários.