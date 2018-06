Validada a mudança do Infarmed para o Porto

O relatório que o Jornal de Notícias dá esta segunda-feira a conhecer considera que a deslocalização pode melhorar a produtividade e a eficiência do Infarmed.



O documento também alerta, como conta a jornalista Rosa Azevedo, para a necessidade de proteger os trabalhadores.



O relatório já chegou as mãos do ministro da Saúde. A medida foi anunciada no final do ano passado, depois de a cidade do Porto ter perdido a corrida à agência europeia do medicamento.



O último inquérito realizado pela comissão de trabalhadores revela que a quase totalidade dos funcionários do Infarmed está contra a deslocalização.