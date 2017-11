Velórios interrompidos podem afetar os familiares

É a convicção do psicólogo José Carlos Rocha, do Centro de Psicologia do Trauma e do Luto que acredita que a ação das autoridades, pode representar uma violência traumática para os familiares.



José Carlos Rocha, psicólogo especializado em trauma e luto, a admitir que as famílias podem precisar de acompanhamento psicológico, por causa da intervenção das autoridades que interromperam os velórios para levar os corpos para autópsia, por ordem do Ministério Público.



Os velórios definitivos, das duas vítimas do surto de legionella realizaram-se na quarta-feira à noite em Lisboa.



O surto da doença dos legionários, no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, contagiou até agora 38 pessoas.