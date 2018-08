Vieirinha mantém três grandes na corrida ao título

Vieirinha vive no futebol grego já fez parte dos trabalhos da seleção e um regresso à equipa das quinas está sempre no horizonte mas não depende apenas da vontade pessoal.



Portugal realiza a 6 de setembro, no Algarve, um jogo particular com a vice-campeã mundial, Croácia, e a 10 de setembro, no Estádio da Luz, para a Liga das Nações diante com a Itália.



Fernando Santos divulga sexta-feira, na Cidade do Futebol, os convocados para esses encontros.