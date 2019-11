Abdu Conté e Filipe Soares substituem lesionados Vinagre e Neto nos sub-21

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, no seu site oficial, as alterações nos eleitos do treinador Rui Jorge, adiantando que os dois jogadores do Wolverhampton foram dispensados por se terem ressentido dos "traumatismos contraídos ao serviço do clube".A Unidade de Saúde e Performance da FPF considerou ambos "inaptos para os próximos compromissos da seleção nacional de sub-21", pelo que a equipa técnica optou por chamar o lateral esquerdo Abdu Conté e o médio Filipe Soares, ambos do Moreirense, da I Liga.Portugal defronta a Eslovénia, em jogo particular, este quinta-feira, no Estoril, e na próxima terça-feira joga em Drammen, na Noruega, em jogo do grupo 7 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.Após três jogos realizados, Portugal é segundo classificado do grupo 7 de qualificação para o Euro2021, com seis pontos, menos três do que a líder Holanda e mais um do que a terceira colocada, Bielorrússia, que tem mais um jogo. Já a Noruega está na quarta posição, com quatro pontos.Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Mouscron, Bel), Nuno Tavares (Benfica), Pedro Pereira (Bristol City, Ing), Thierry Correia (Valência, Esp), Tiago Djaló (Lille, Fra), Tomás Tavares (Benfica) e Abdu Conté (Moreirense).Daniel Bragança (Estoril-Praia), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino (Benfica), Gedson (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Vítor Ferreira (FC Porto) e Filipe Soares (Moreirense).

- Avançados: Dany Mota (Juventus, Ita), Trincão (Sporting de Braga), Jota (Benfica), Pedro Mendes (Sporting) e Rafael Leão (AC Milan, Ita).