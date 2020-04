Adiamento do Euro2020 dá mais um ano a Paciência para "convencer" Fernando Santos

“O adiamento dá-me mais um ano para mostrar que sou opção válida e vou fazer por isso. Mais um ano para provar o meu valor”, afirmou Gonçalo Paciência, que foi utilizado apenas uma vez pelo selecionador Fernando Santos durante a fase de qualificação para o próximo Europeu, no triunfo caseiro sobre a Lituânia (6-0), em que marcou um dos golos da partida.



A fase final do Euro2020, que vai decorrer pela primeira vez em 12 cidades de 12 países, estava marcado para junho e julho deste ano, mas acabou por ser adiado para 2021, entre 11 de junho e 11 de julho, devido à pandemia da Covid-19.



Em entrevista ao canal de televisão Eleven Sports, o avançado de 25 anos recordou o tento marcado à seleção lituana, o seu primeiro e único, até agora, por Portugal, e explicou os festejos que protagonizou no Estádio Algarve.



“Passou-me pela cabeça tudo o que ultrapassei, as lesões. Festejei como se tivesse resolvido o jogo”, confessou o jogador dos alemães do Eintracht Frankfurt.



Formado no FC Porto e com passagens pela Académica, Rio Ave e Vitória de Setúbal, Paciência assumiu que se sente “mais valorizado” desde que saiu de Portugal, embora tenha encontrado uma realidade “bem diferente” na Alemanha.



“É tudo mais disciplinado. Não se fala dos árbitros, não se discutem lances. Falhar é humano. Os jogadores falham mais do que os árbitros. A relação entre treinador e jogador na Alemanha é muito mais distante e fria do que em Portugal”, contou.



Paciência explicou ainda que tem a ambição que chegar ao campeonato inglês ou espanhol e apontou José Couceiro como o treinador que mais o marcou na sua carreira profissional, durante a passagem pelo V. Setúbal.