Afonso Vieira fora da lista dos sub-17 para o Europeu

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, Vieira ficou impedido de participar na prova por “motivos físicos”, fechando assim a lista final de 20 jogadores do selecionador João Santos para o torneio que vai decorrer entre 20 de maio e 5 de junho.Portugal, que venceu a prova em 2003 e 2016, vai defrontar Espanha (21 de maio), Inglaterra (24) e França (27) no Grupo D, com os dois primeiros classificados do agrupamento a ficarem apurados para os quartos de final.A comitiva lusa viaja para Chipre esta sexta-feira.Diogo Ferreira (Benfica) e Miguel Gouveia (Sporting).Duarte Soares (Benfica), Edgar Mota (Sporting de Braga), Rui Silva (Benfica), Afonso Sousa (Sporting de Braga), Rafael Mota (Sporting) e Martim Cunha (FC Porto).Eduardo Felicíssimo (Sporting), David Daiber (Bayern Munique, Ale), Afonso Meireles (Vitória de Guimarães), Tiago Ferreira (Sporting de Braga), João Simões (Sporting) e Rodrigo Mora (FC Porto).Gabriel Silva (Sporting), Afonso Patrão (Sporting de Braga), Geovany Quenda (Sporting), Eduardo Fernandes (Benfica), Cardoso Varela (FC Porto) e João Trovisco (Sporting de Braga).