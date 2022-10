Ana Azevedo promete seleção de futsal “a 100%” no Euro

A equipa das quinas está a “trabalhar afincadamente” para os jogos com a Bielorrússia, às 20h00 de quinta-feira, a Eslovénia, a partir das 21h00 de sexta-feira, e a Itália, às 21h00 de domingo, relativos ao grupo 3 da fase de apuramento, depois das derrotas com Espanha (ambas por 2-0) nos jogos de preparação de sexta-feira e de sábado, salientou.”, vincou a jogadora de 36 anos, internacional por Portugal em 104 ocasiões, após mais um treino, no pavilhão do Nun’Álvares, em Fafe.A atleta do Santa Luzia, conjunto do primeiro escalão do futsal nacional, considerou que as portuguesas até foram “superiores” nos dois jogos de Rio Maior, frente a uma seleção com a qual perderam as finais dos europeus de 2019 e de 2022, mas falharam na finalização.”, disse.Convencida de que a Itália é, “em teoria”, a adversária “mais difícil” do grupo, Ana Azevedo enalteceu ainda a melhoria do futsal luso na vertente feminina desde que se estreou pela seleção, em 2010.”, descreve.A seleção vencedora do grupo 3 da fase de qualificação, que se disputa no pavilhão multiusos de Fafe, apura-se para o campeonato da Europa de 2023, agendado para março.