Andebol Europeu. Fábio Silva substitui lesionado Salina

O jovem pivô do Avanca Fábio Silva, de 22 anos, vai substituir o veterano do FC Porto Daymaro Salina, de 36, na seleção portuguesa de andebol que vai disputar o Campeonato da Europa de 2024, na Alemanha, entre quarta-feira e 28 de janeiro.

"Daymaro Salina está fora das opções para o Europeu devido a lesão e vai regressar a Portugal nos próximos dias. Bem-vindo, Fábio", lê-se na página oficial da Federação de Andebol de Portugal (FAP) na rede social X.



Fábio Silva nunca vestiu a camisola da seleção portuguesa, mas integrou o estágio de preparação para a fase final da competição, em Rio Maior, sendo agora convocado para os 18 eleitos, dada a lesão de Daymaro Salina.



O pivô dos "dragões" falhou parte da concentração na cidade ribatejana devido a gastroenterite, tendo integrado a seleção nacional para a viajem à Alemanha, onde disputou os dois jogos particulares frente à seleção anfitriã - derrotas por 35-31, no passado sábado, e 34-33, na última quinta-feira.



Face à então possível ausência do experiente jogador do FC Porto, o selecionador Paulo Jorge Pereira admitiu dificuldades para o substituir, por contar apenas como alternativas para a posição Luís Frade, dos espanhóis do FC Barcelona, e Ricardo Brandão, dos espanhóis do Cangas, às quais se junta agora Fábio Silva.