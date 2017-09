Partilhar o artigo Andorra-Portugal arbitrado por sérvio Zelinka, turco Çakir no Portugal-Suíça Imprimir o artigo Andorra-Portugal arbitrado por sérvio Zelinka, turco Çakir no Portugal-Suíça Enviar por email o artigo Andorra-Portugal arbitrado por sérvio Zelinka, turco Çakir no Portugal-Suíça Aumentar a fonte do artigo Andorra-Portugal arbitrado por sérvio Zelinka, turco Çakir no Portugal-Suíça Diminuir a fonte do artigo Andorra-Portugal arbitrado por sérvio Zelinka, turco Çakir no Portugal-Suíça Ouvir o artigo Andorra-Portugal arbitrado por sérvio Zelinka, turco Çakir no Portugal-Suíça