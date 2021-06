André Silva herda número 9 do `herói` Éder

O jogador do Eintracht Frankfurt, que se estreia numa grande competição, vai envergar o número do jogador que marcou o golo mais importante da história lusa, aos 109 minutos da final do Euro2016, com a anfitriã França (1-0), em Saint-Denis.

No que respeita aos 11 repetentes de 2016, nove mantiveram o número, casos de Rui Patrício (1), Pepe (3), Raphaël Guerreiro (5), Cristiano Ronaldo (7), João Moutinho (8), Anthony Lopes (12), Danilo (13), William Carvalho (14) e Renato Sanches (16).

Por seu lado, José Fonte deixou o `4` para Rúben Dias, ficando com o `6` de Ricardo Carvalho, enquanto Rafa trocou o 18, agora entregue a Rúben Neves, pelo 15, que era de André Gomes.

Quanto às restantes novidades nos eleitos, Nélson Semedo herdou o `2` de Bruno Alves, Bernardo Silva o `10` de João Mário, Bruno Fernandes o `11` de Vieirinha, Gonçalo Guedes o `17` de Nani, Pedro Gonçalves o `19` de Eliseu, João Cancelo o `20` de Ricardo Quaresma, Diogo Jota o `21` de Cédric, Rui Silva o `22` de Eduardo e João Félix o `23` de Adrien.

Com os três números que são novidade no Euro2020, face ao alargamento das convocatórias de 23 para 26 jogadores, ficaram Sérgio Oliveira (24), Nuno Mendes (25) e João Palhinha (26).

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países, entre 11 de junho e 11 de julho.