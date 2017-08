André Silva pronto a trabalhar para ser uma referência

Mário Aleixo - RTP 29 Ago, 2017, 10:53 / atualizado em 29 Ago, 2017, 10:57 | Seleção Nacional

O internacional falou antes da sessão de treino da seleção que iniciou a preparação dos jogos com as Ilhas Faroé e a Hungria, de quinta-feira e domingo, a contar para a fase europeia de apuramento para o Mundial2018.



Sobre a hipótese de vir a ser uma referência no ataque da seleção concretizou: "Pelo que tenho trabalhado sinto que não há espaços ocupados. Se quero ser uma referência tenho de trabalhar para isso".





Será ou não o futebolista titular nos próximos jogos da equipa das quinas? André Silva não tem resposta à pergunta: "Não posso estar a falar. Não sei quais vão ser as opções. Sei que a equipa está toda pronta e todos merecem jogar. Vamos dar todos o máximo e esperar que o selecionador nos escolha".A propósito da possibilidade de formar a dupla de ataque da seleção com Cristiano Ronaldo limitou-se a recordar: “Já disse muitas vezes que jogar ao lado dele é sonho concretizado".E sobre o castigo de que foi alvo o melhor jogador do mundo no campeonato espanhol André Silva teve uma afirmação curiosa: "O futebol não é um mar de rosas, há muitas injustiças, mas não sou ninguém para apontar o dedo. Tenho a certeza que Ronaldo se sente bem, consegue calar muitas bocas que falam mal dele. Fará um bom trabalho e está pronto para ele. Tenho a certeza que em Espanha também é muito feliz. Tem pessoas com quem pode contar”.Convidado pelo jornalista a falar de si e a pouca utilização que tem tido no Milan considerou: "Não considero que esteja a ter pouca competição. Acabei de mudar de cidade, clube e colegas. Estou a aproveitar ao máximo"A concluir e ainda instado a falar da experiência na Taça das Confederações lembrou "Todos os jogos trazem-me mais experiência e outras oportunidades de aprender. Novas formas de fugir às coisas más durante o jogo. Mais experiência e confiança".