Segundo o comunicado da FPF, depois de ter sido avaliada pela Unidade de Saúde e Performance, a internacional portuguesa foi considerada inapta para jogar frente a Haiti (11 novembro) e Costa Rica (15 de novembro).





Recorde-se que Portugal realiza estes dois jogos de cariz particular tendo em vista a preparação da presença no play-off intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo, agendado para fevereiro do próximo ano, na Nova Zelândia.