Antunes garante boa condição física e seleção é assunto que "não está encerrado"

"Senti-me bastante bem (no jogo-treino com o Farense), não tinha dúvidas sobre a minha condição física. Trabalhei duro durante a recuperação e também este ano. Estes treinos e o jogo de preparação ajudaram-me a ganhar mais confiança, mas, quanto à condição física, não tenho dúvidas de que estou preparado para esta época. Vou dar o máximo em cada jogo e treino. Os adeptos do Sporting podem estar tranquilos que o Antunes está bom”, assegurou.



Em declarações aos meios do Sporting, o atleta de 33 anos confia de tal forma numa boa época que até admite que o regresso à seleção “não está encerrado, nunca esteve”.



“Nunca vou dizer que não à seleção. Se for chamado, muito bem, se não, a vida continua. Tenho a noção que hoje é muito mais difícil, pois há muitos mais laterais-esquerdos”, completou.



Primeiro, vai ter de se bater com Nuno Mendes para garantir um lugar no 'onze', admitindo uma “competitividade que é boa para os dois”.



“Ele é um jovem cheio de qualidade, não há nada que enganar, um jovem cheio de talento que vai dar muito ao Sporting e ao futebol português. No que puder vou ajudar, pois lutamos pelo mesmo clube, o que for melhor para ele ou para mim será o melhor para o clube. Estou cá para ajudar", sublinhou.



Satisfeito por ver que os seus colegas têm “ambição e trabalham no máximo todos os dias", Antunes disse que os que conhecia da Liga espanhola têm “bastante qualidade e experiência, uma mais-valia para o plantel” gerido pelo treinador Ruben Amorim, cujo trabalho elogiou.



“Fala por si, no Sporting de Braga e aqui o trabalho é bastante positivo. Começa uma nova época e novas ambições e estará preparado para isso. Aqui a ambição está no máximo, todos os jogadores querem ganhar e vamos encarar cada jogo no máximo, tentando o maior número de pontos possível. Jogo a jogo, para conseguir os objetivos para o clube, para aumentar a confiança do grupo e aumentar a confiança e respeito das pessoas por esta equipa", completou.



Depois do treino de conjunto de domingo, com derrota por 2-1 com o Farense, Rúben Amorim voltou a privilegiar o trabalho físico quase sempre com bola.



“O técnico principal trabalhou apenas com os jogadores de campo e esteve sempre muito interventivo, sobretudo quando a componente física foi associada à tática. Já os guarda-redes trabalharam às ordens dos treinadores Jorge Vital e Tiago Ferreira”, informaram os leões no seu site na internet.