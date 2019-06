Antunes: Mais uma noite à Ronaldo!

O defesa-esquerdo do Getafe, de Espanha, viu um jogo renhido que acabou por ser desequilibrado pela ação de uma noite mágica de Cristiano Ronaldo.



O jogador, de 32 anos, em declarações ao jornalista David Carvalho, deteve-se na análise do 1.º e 3.º golos de Ronaldo para dizer: “O livre do primeiro golo é a resposta para quem diz que ele não sabe marcar de livre, um movimento que implica força e muito treino; o terceiro golo é um lance maravilhoso em que ele sai do meio-campo defensivo, avança para o um contra um e acaba com uma poderosa diagonal para dentro”.



Sobre o adversário ideal de Portugal para a final, Holanda ou Inglaterra, Antunes fez uma análise singular: “São duas grandes seleções e o mais importante será como Portugal vai jogar”.



A terminar, o futebolista considerado o melhor lateral esquerdo da liga espanhola e que recupera de uma lesão, falou de João Félix para fizer: “É um jovem cheio de qualidade, precisa de jogar e não deve olhar só para a vertente financeira”.