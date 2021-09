Azerbaijão alerta que Portugal tem outras armas além do ausente Ronaldo

O técnico italiano considera que o campeão da Europa em 2016 tem muitas e boas opções para colmatar a ausência do capitão da equipa das `quinas`, que vai cumprir castigo. Além de comentar e reconhecer a importância do jogador do Manchester United, Gianni de Biasi recordou que Fernando Santos é selecionador luso graças a si.

"Cristiano Ronaldo é um jogador de excelência, mas Portugal tem jogadores no Manchester City, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Dortmund, Wolverhampton, Benfica, FC Porto, Sporting", afirmou o técnico italiano, durante a conferência de imprensa de antevisão.

O selecionador azeri lembrou, depois, o encontro entre Albânia e Portugal, a contar para o apuramento do Euro2016, quando era `timoneiro` dos albaneses, que os lusos perderam por 1-0, um resultado que teve como consequência a saída de Paulo Bento do cargo de selecionador.

"A esperança é sempre a última a morrer. Na vida, nunca digas nunca. E gostaria de lembrar que Fernando Santos ainda me deve uma garrafa de vinho do Porto, porque se tornou selecionador [de Portugal] graças a mim e depois foi campeão europeu [em 2016]. [O jogo] foi no dia 07 de setembro de 2014", recordou.

No jogo da ronda inaugural do grupo A, disputado em 23 de março, na cidade italiana de Turim, a equipa das `quinas` sentiu muitas dificuldades em confirmar o favoritismo, vencendo o Azerbaijão por 1-0, com um autogolo de Maksim Medvedev, aos 37 minutos.

Na terça-feira, o Estádio Olímpico de Baku, situado perto do centro da capital azeri, acolherá, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), o encontro entre Azerbaijão e Portugal, da `poule` A de acesso ao Mundial2022, que será dirigido pelo italiano Marco Guida.

Portugal é um dos líderes do grupo, com 10 pontos, a par da Sérvia, que no sábado goleou por 4-1 o Luxemburgo, terceiro colocado, com seis pontos, seguindo-se irlandeses e azeris, ambos com um.