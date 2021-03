Azerbaijão quer fazer o que "for possível" contra Portugal "favorito"

“Vamos fazer tudo o que for possível. Queremos fazer um jogo perfeito, contra um adversário com muitas qualidades. Temos de lutar”, começou por referir Gianni De Biasi, na conferência de antevisão ao desafio de quarta-feira, em Turim, Itália.



Enfrentar o capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, na sua ‘casa’, o Juventus Stadium, é “uma situação muito particular” para o Azerbaijão, segundo o técnico, que entrega o favoritismo ao atual campeão europeu.



“Eles são os favoritos. Vamos ter um arranque muito importante e muito difícil para nós, sem dúvida. Vai ser uma partida muito interessante relativamente à tática. É uma equipa com o Cristiano Ronaldo e outros jovens muito promissores”, observou.



Ainda assim, Gianni De Biasi acredita que um Azerbaijão “muito jovem” pode “mostrar coisas boas” no encontro, mas sem esquecer que a “principal dificuldade passará por não deixar espaço livre no momento de defender o ataque de Portugal".



A seleção portuguesa estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial2022 na quarta-feira, com a receção ao Azerbaijão, que foi deslocalizada do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para Turim, devido à pandemia de covid-19.



Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da ronda tripla de apuramento, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19:45 (hora de Lisboa).



Para garantir a oitava participação - sexta consecutiva - no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um ‘play-off’ de acesso à fase final.