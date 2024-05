Beatriz Cameirão quer ficar mais perto do Europeu

“Todos os jogos contam e estes são mais dois e, se conseguirmos ganhar, daremos num passo importante na qualificação, por isso, temos de dar o melhor de nós para conseguir a vitória nestes dois jogos”, disse Beatriz Cameirão, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Beatriz Cameirão observou que as norte-irlandesas constituem “uma equipa muito forte fisicamente, com muita competência no jogo apoiado” e que pratica um futebol direto, mas assinalou que a seleção portuguesa está, acima de tudo, concentrada no seu plano de jogo.



“Acima de tudo, trabalhamos o nosso plano estratégico. Acima de tudo, estamos em nós, tentando ajustar uma coisa ou outra”, em função do adversário, explicou a jogadora do Damaiense, de 23 anos.



A centrocampista está de regresso ao convívio da equipa das quinas, apesar de ainda não ter qualquer internacionalização, graças a uma época 2023/24 que “correu bem, a nível de golos e assistências”.



“Têm sido dias bastante positivos. Estou muito contente por estar de regresso para ajudar o grupo naquilo que conseguir. (...) Se surgir uma estreia, ou golos, ficarei muito feliz, mas só quero tentar ajudar ao máximo o grupo nestes dois jogos”, reforçou.



“Estou a integrar-me bem. O que posso trazer a este grupo é a exigência e o trabalho que são intrínsecos em mim. É desta forma que tentarei ajudar ao máximo”, afirmou a jogadora, apelando à presença em Leiria dos adeptos portugueses, cujo “apoio é muito importante”.



A lateral Catarina Amado, que esteve ausente do treino matinal de terça-feira, devido a doença, e a avançada Carolina Mendes, que integrou os trabalhos de forma condicionada, participaram no apronto desta quarta-feira, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal recebe a Irlanda do Norte na sexta-feira, pelas 20h45, no Estádio Municipal de Leiria, deslocando-se em 4 de junho ao Mourneview Park Stadium, em Lurgan, para voltar a defrontar as norte-irlandesas, numa partida com início marcado para as 19h00.



Após duas rondas, Portugal lidera isolado o Grupo B3 de qualificação para o Euro2025, com seis pontos, contra quatro da Irlanda do Norte, um de Malta e nenhum da Bósnia-Herzegovina, resultantes dos dois triunfos, contra bósnias, por 3-0, e maltesas, por 2-0.