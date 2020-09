Bernardo Silva admite que as "expectativas são altas" na seleção portuguesa

"É uma seleção muito forte, que conhecemos bem. São vice-campeões do mundo e não é preciso grandes palavras para perceber a dificuldade que vai ser este jogo, mas Portugal quer sempre ganhar. A Croácia tem jogadores tecnicamente muito fortes, que gostam de ter a bola. Não vai ser fácil. Temos de estar organizados", disse Bernardo Silva.

Em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o jogador do Manchester City referia-se ao duelo de sábado no Porto, no Estádio do Dragão, que marca o arranque do Grupo 3 da Liga das Nações, competição conquistada por Portugal em 2019.

"Ganhámos esse título e temos essa responsabilidade. Sabemos disso. Depois do Euro e da Liga das Nações, as expectativas são altas, mas é sempre difícil. As outras equipas são muito fortes e não estamos a jogar sozinhos. Mas, a ambição mantém-se", referiu o médio de 26 anos.

Bernardo, que tem 43 jogos e seis golos pela principal seleção nacional, admitiu ainda que vai faltar "alguma emoção" no Estádio do Dragão, já que o encontro vai ser disputado à porta fechada, devido à pandemia da covid-19.

"É a parte menos boa do futebol. O público dá emoção aos jogos. Mas, de resto, não muda nada em termos da nossa ambição e dos nossos objetivos", garantiu.

Portugal fez hoje o último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa sessão em que não participaram Renato Sanches, que, entretanto, foi dispensado devido a problemas físicos, e Cristiano Ronaldo, devido a um problema num dedo do pé direito.

Durante a tarde, a comitiva lusa viaja até ao Porto, onde realiza apenas um treino, na sexta-feira, de habitual adaptação ao Estádio do Dragão, palco do encontro da primeira jornada do Grupo 3 frente aos atuais vice-campeões mundiais.

Três dias após o duelo com os croatas, Portugal desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia, também em encontro a contar para a Liga das Nações.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.