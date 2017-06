Beto coloca ênfase no regresso de Ronaldo

Mário Aleixo - RTP 07 Jun, 2017, 10:42 | Seleção Nacional

O guarda-redes Beto afirmou na manhã desta quarta feira que Cristiano Ronaldo apresentou-se na seleção portuguesa de futebol "motivado" pela conquista da Liga dos Campeões e veio reforçar o "espírito ganhador" para a visita à Letónia e para a Taça das Confederações.



"O Cristiano chegou motivado, feliz com mais um título e por se reencontrar com os seus companheiros de equipa na seleção. Neste momento, está focado em ajudar a equipa nos nossos principais objetivos", disse Beto, em conferência de imprensa.





O guarda-redes, que falava aos jornalistas antes do último treino da seleção nacional antes da viagem para a Letónia, salientou a importância da integração do capitão da equipa das quinas, que se juntou à comitiva na terça-feira e que já treinou com os restantes colegas."A dinâmica está instalada. O Cristiano chegou para adicionar a sua qualidade, liderança e espírito ganhador. Neste momento, importa reforçar que o grupo está completo, mais do que motivado e confiante para trazer os três pontos da Letónia", referiu.O experiente guardião do Sporting, de 35 anos, não era chamado às opções da seleção nacional desde 2015, tendo-se mostrado "feliz" pela aposta do selecionador Fernando Santos."É um regresso feliz para mim. São sensações ótimas, com compromisso máximo com estas duas competições que temos. Foi um ano de regressos para mim, primeiro ao Sporting e agora à seleção", revelou.Beto assegurou que o ambiente entre os três guarda-redes convocados "é ótimo" e que entre si, Rui Patrício e José Sá existe um "compromisso saudável de melhorar a baliza" de Portugal: "Somos um só."Por outro lado, o internacional luso assegurou que, por enquanto, a seleção portuguesa está apenas concentrada no encontro de sexta-feira com a Letónia, de qualificação para o Mundial2018, e só depois irá pensar na Taça das Confederações."O foco máximo neste momento é o jogo da Letónia, porque é importante para nos aproximarmos do primeiro lugar na qualificação para o Mundial. Primeiro queremos trazer os três pontos e só depois pensaremos na Taça das Confederações, sem ultrapassar etapas"A formação lusa viaja hoje para Riga, onde na sexta-feira depois defronta a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.A seleção nacional, campeã europeia em título, vai depois participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de junho a 2 de julho, na Rússia.