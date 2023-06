Bósnia é o primeiro teste a “doer” de Martínez

No Estádio da Luz, em Lisboa, após os esperados triunfos expressivos sobre Liechtenstein (4-0), em Alvalade, e no Luxemburgo (6-0), o novo selecionador nacional tem o seu primeiro jogo "a sério" desde que assumiu a equipa das quinas em janeiro, mas mantém a obrigação de sair vitorioso.A Bósnia é claramente de outra divisão do que Liechtenstein e Luxemburgo, tendo mesmo disputado a fase final do Mundial2014, no Brasil, e conquistado o acesso à Liga A da Liga das Nações, mas continua longe do poderio da seleção nacional, clara favorita a conquistar o Grupo J e a reservar o mais depressa possível um lugar no próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha.Historicamente, em quatro encontros, Portugal venceu três e empatou apenas um, impendido tanto em 2009 (play-off Mundial) como em 2011 (play-off Europeu) que a Bósnia vivesse na altura o seu primeiro apuramento para uma grande competição internacional.Em solo nacional, a seleção nacional venceu sempre, em 2009 apenas por 1-0, mas, em 2011, com uma goleada por 6-2, ambos na Luz, palco do jogo de sábado.Após as duas primeiras jornadas, as duas equipas encontram-se numa altura em que Portugal lidera isolado o agrupamento com seis pontos, enquanto a Bósnia é terceira, com três, e já com uma derrota, na Eslováquia (2-0), segunda com quatro e candidata a intrometer-se nas contas da qualificação.Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024.





Escolhas possíveis



A nível de escolhas, Martínez terá logo na baliza uma dúvida, já que Rui Patrício, o guarda-redes mais internacional português de sempre (107) foi titular (e ficou a zero) nos dois primeiros jogos, numa altura em que Diogo Costa teve de abandonar o estágio devido a problemas físicos.



Na defesa, o regresso de Pepe, que também ficou de fora do arranque da qualificação por causa de lesão, abre a porta à saída de Danilo ou António Silva, ou até de ambos caso o selecionador nacional opte por uma defesa com apenas dois centrais.



Figuras como Bernardo Silva, Bruno Fernandes e o capitão Cristiano Ronaldo são presenças quase certas, sendo que Rafael Leão, estrela do AC Milan, poderá surgir em detrimento de João Félix, que teve uma época para esquecer primeiro no Atlético Madrid e depois no Chelsea.



O encontro está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do italiano Davide Massa.