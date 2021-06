Bruno Fernandes e Félix entre os mais valiosos, Rúben Dias é o central mais caro

Numa lista elaborada sobre as cinco principais ligas europeias (Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e França), Bruno Fernandes, do Manchester United, está na quinta posição e é apontado como jogador português mais caro da atualidade, com um valor a rondar os 154,3 milhões de euros.



Pouco abaixo do médio dos ‘red devils’, no nono posto, surge João Félix, do Atlético Madrid, com um valor de transferência estimado em 127,8 milhões de euros.



Para o CIES, Phil Foden, do Manchester City, é o mais caro do mercado, com 190,2 milhões de euros, seguido de Mason Greenwood e Marcus Rashford, ambos do Manchester United, com 178 e 159,1, respetivamente, num ‘top 3’ composto apenas por jogadores ingleses.



Entre os três primeiros e Bruno Fernandes aparece o avançado norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, com o valor avaliado em 155,5 milhões de euros.



Rúben Dias, recentemente eleito o melhor jogador da última edição da Premier League ao serviço do Manchester City, surge no 16.º posto, com um valor a rondar os 114 milhões de euros, mas tem o ‘estatuto’ de central mais caro do futebol atual.



Ainda dentro do ‘top 20’, no 19.º lugar, surge Bernardo Silva, também do Manchester City, campeões ingleses, com um ‘preço’ de 104,2 milhões de euros.



Na lista dos 100 elaborada pela CIES, em que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não marcam presença, o futebol português está ainda representado por Pedro Neto, do Wolverhampton (31.º com 85,5 milhões de euros), Diogo Jota, do Liverpool (56.º com 66,5 ME), Francisco Trincão, do FC Barcelona (67.º com 62,2 ME), João Cancelo do Manchester City (68.º com 62 ME) e Rafael Leão, do AC Milan (86.º com 54,4 ME)