Buta fora do Mundial sub-20 mas fala como mais um

Mário Aleixo - RTP 10 Mai, 2017, 12:26 | Seleção Nacional

O avançado do clube da Luz tem um problema na tibiotársica direita, e após a reavaliação clínica, a equipa médica da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) concluiu que o jogador não estaria apto a tempo de participar no Mundial que irá decorrer na Coreia do Sul, entre 20 de maio e 11 de junho.



Buta, em declarações ao jornalista Nuno Matos, mostrou que encarna o espírito de grupo da seleção nacional e começou por assegurar que “o grupo está motivado e concentrado para o que ai vem”.





O passado histórico da seleção sub-20 duas vezes campeã mundial, na opinião do futebolista, não traz à equipa pressão acrescida e diz com convicção que a seleção lusa “vai lá com o intuito de fazer o melhor possível e chegar o mais longe que puder”.O futebolista conhece os adversários que Portugal enfrentará na fase de grupos (Zâmbia, Costa Rica e Irão) e afirmou que “são fortes”.Para Buta o estágio da equipa nacional no Japão, do qual está fora, permitirá aos colegas “uma boa adaptação à temperatura e ao fuso horário”.Sobre a ausência na fase final do mundial das seleções do Brasil e da Sérvia desvalorizou-a e preferiu lembrar que “todas as seleções presentes são fortes e nós (Portugal) só temos de deixar a nossa marca”.O jogador sente-se satisfeito com a aposta que está a ser feita, cada vez mais, nos jovens portugueses e, a terminar, deixou um desejo pessoal, no sentido de que a principal equipa de futebol do seu clube (Benfica) seja campeã já este fim de semana”.