Carlos Borges considera Portugal candidato à conquista do Euro2023 de sub-19

Em declarações ao ‘site’ da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), não atribui um estatuto de favorita à seleção lusa, mas não tem dúvidas de que é uma das candidatas à conquista do Euro2023, que se disputa em Malta, entre 03 e 16 de julho.



“Favoritos à vitória não diria, mas candidatos sim, somos. Temos um grupo forte, com jogadores de alto nível, que querem mostrar a sua qualidade. Não conhecemos ainda em detalhe as equipas que vamos defrontar na fase de grupos, mas o nosso objetivo é vencer os três jogos e depois ir encarando jogo a jogo até ao fim”, afirmou Carlos Borges.



Sobre a forma com tem decorrido o estágio de preparação e como a prova está a ser encarada pelos jogadores, confessou existir alguma ansiedade: “Por enquanto tem estado tudo a correr bem na preparação. Estamos um pouco ansiosos pelo início do Europeu, mas a trabalhar bem para estarmos preparados quando começar. Vou dar tudo para ajudar a equipa a trazer a taça para Portugal”.



Ter sido eleito o melhor jogador do campeonato de sub-21 em Inglaterra pelo Manchester City constitui para Carlos Borges um prémio que lhe servirá para estar ainda mais forte e motivado durante o Europeu.



“É um orgulho estar aqui a representar o meu país. Prometo dar tudo em campo e trabalho dia a dia com os meus companheiros. Quanto ao prémio, tenho de agradecer aos meus colegas de equipa e à equipa técnica, porque sem eles não seria possível, mas estou grato por ter feito uma boa época e por ter sido eleito o melhor jogador do campeonato inglês de sub-21”, disse Carlos Borges, que promete dar o máximo para Portugal conquistar o título.



A equipa das 'quinas’ prossegue a preparação para o Europeu de sub-19 em Penafiel, antecedendo a segunda fase do estágio, que vai ter lugar na Cidade do Futebol, em Oeiras, e cujo início está marcado para dia 22 de junho.



Portugal integra o Grupo A da competição, na qual defrontará as seleções da Polónia, em 03 de julho, da Itália, em 06 de julho, e de Malta, em 09 de julho, apurando-se para as meias-finais da prova os dois primeiros do grupo.