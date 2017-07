Carlos Dinis anseia pelo título europeu de Sub-19

Mário Aleixo - RTP 14 Jul, 2017, 08:16 / atualizado em 14 Jul, 2017, 08:17 | Seleção Nacional

A equipa das quinas derrotou a Holanda nas meias-finais do Euro2017 e conquistou o direito a jogar a final frente à Inglaterra, no próximo sábado.



Em declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos o técnico começou por lembrar que Portugal nunca ganhou um europeu nesta categoria mas classificou este apuramento como “justo, merecido e importante”.





Carlos Dinis vê razões para o desempenho da seleção no bom trabalho que é feito pelos clubes e pela federação”.Sobre o futuro independentemente do resultado da final o treinador só vê um caminho num país com limitações de mercado e dimensão: “Temos organização, talento e bons treinadores”.Sobre os valores que estão a emergir desta seleção de sub-19 que está a representar Portugal na Croácia Carlos Dinis preferiu destacar a força do coletivo mas não deixou de nomear jogadores como Rui Pedro, Diogo Dalot e Diogo Costa.