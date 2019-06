Carlos Saleiro: Não há favoritos na Liga das Nações

Para Carlos Saleiro as quatro seleções presentes na fase final da Liga das Nações (Portugal, Suíça, Inglaterra e Holanda) repartem o favoritismo à vitória final em partes iguais.



O avançado, de 33 anos, jogou no Servette em 2011/12 e, ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos, expressou a sua ideia de que a Suíça “vai lutar pelo título como Portugal”.



Na opinião do jogador, formado no Sporting CP, o conjunto helvético é “muito rodado com quase todos os seus elementos a jogarem fora do país em campeonatos de alto nível”.



Numa análise à seleção suíça Carlos Saleiro considerou-a uma seleção com “grandes individualidades mas onde prevalecer um coletivo muito forte”.



A concluir o futebolista mostrou-se convicto de que o treinador nacional Fernando Santos “não irá mudar muito a equipa titular” pelo que João Félix e Bruno Fernandes poderão constituir opções para lançar no decorrer do jogo.