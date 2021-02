Carole Costa otimista e com vontade de "dar tudo" frente à Finlândia

A seleção feminina portuguesa defronta na sexta-feira em Helsínquia a Finlândia, em jogo do grupo E de apuramento para o Europeu de 2022, quando as duas equipas estão empatadas na liderança.



“Esperamos um jogo muito difícil, porque elas também levam a ambição de ganhar. Vamos dar tudo para vencer esse jogo e concretizar o nosso sonho, que é ir outra vez ao Europeu", disse Carole Costa, em declarações à assessoria de Federação Portuguesa de Futebol.



A duas jornadas do final do apuramento, Portugal e Finlândia estão empatadas, mas um triunfo no jogo de sexta-feira deixará a equipa vencedora apurada diretamente para o Europeu que se realizará em Inglaterra.



"Tanto no último apuramento [para o Europeu de 2017] como no jogo que fizemos no início desta qualificação (1-1), fomos superiores à Finlândia", defendeu a defesa central do Benfica, lembrando que na anterior qualificação a equipa das ‘quinas’ venceu as finlandesas em casa (3-2) e empatou fora (0-0).



Após o jogo em Helsínquia, Portugal ainda defronta em 23 de fevereiro a Escócia, em Larnaca, devido às restrições de viagens de e para o Reino Unido, face à pandemia do novo coronavírus, e a Finlândia visita o Chipre, também em Larnaca.



Para o Europeu apuram-se diretamente as seleções vencedoras dos nove grupos, mais as três segundas melhores, enquanto as restantes seis irão disputar um ‘play-off’ para mais três vagas, em abril.



Confirmadas na fase final, já estão Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, Islândia, Países Baixos (campeãs em título), Noruega, Suécia e a anfitriã Inglaterra, enquanto que nos ‘play-offs’ são já três as seleções: a Irlanda do Norte, a Rússia e a Ucrânia.



As seleções de Portugal, Finlândia, Polónia e Espanha têm ainda possibilidade de se qualificarem no primeiro lugar dos respetivos grupos.