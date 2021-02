Carolina Mendes diz que Portugal precisa da sua "melhor versão" para ganhar

“Vamos defrontar duas seleções de topo com mais presenças do que nós em fases finais. São jogos extremamente difíceis. Para ganharmos, teremos de apresentar a nossa melhor versão", defendeu a avançada, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.



A jogadora do Sporting reconheceu que a seleção quer decidir o apuramento “o mais cedo possível”, sabendo que uma vitória na jornada dupla deixará a porta do Europeu aberta, para uma segunda presença da equipa na competição continental.



Carolina Mendes admitiu que a Finlândia, que Portugal defronta na sexta-feira, em Helsínquia, e com a qual reparte a liderança no grupo E de apuramento, quererá “vingar” o facto de ter sido eliminada no apuramento para o Euro2017.



“Vão querer vingar o facto de terem sido eliminadas do apuramento do Euro2017 e terem empatado em nossa casa no início desta qualificação. Vão chegar ao jogo fortes e com autoridade", perspetivou.



Na segunda-feira, no estágio que a seleção cumpre no Algarve, antes de seguir viagem na terça-feira para a Finlândia, o selecionador Francisco Neto já deverá contar com Vanessa Marques, enquanto Diana Silva e a capitã Cláudia Neto, com compromissos nos clubes, seguem diretamente para Helsínquia.



A duas jornadas do final do apuramento, Portugal e Finlândia estão empatadas, mas um triunfo no jogo de sexta-feira deixará a equipa vencedora apurada diretamente para o Europeu que se realizará em Inglaterra.



Após o jogo em Helsínquia, Portugal ainda defronta a Escócia, em 23 de fevereiro, em Larnaca, devido às restrições de viagens de e para o Reino Unido, face à pandemia do novo coronavírus, e a Finlândia visita o Chipre, também em Larnaca.



Para o Europeu apuram-se diretamente as seleções vencedoras dos nove grupos, mais as três segundas melhores, enquanto as restantes seis irão disputar um ‘play-off’ para mais três vagas, em abril.



Confirmadas na fase final já estão Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, Islândia, Países Baixos (campeã em título), Noruega, Suécia e a anfitriã Inglaterra, enquanto nos ‘play-offs’ estão já três seleções: Irlanda do Norte, Rússia e Ucrânia.



As seleções de Portugal, Finlândia, Polónia e Espanha têm ainda possibilidade de se qualificarem no primeiro lugar dos respetivos grupos.