Convocatória da seleção feminina de futebol para o "play-off" de acesso ao Mundial

Portugal vai defrontar Camarões ou Tailândia na luta por um lugar no Campeonato do Mundo de 2023 -, que se disputa precisamente na Nova Zelândia e na Austrália -, a ter lugar a 22 de fevereiro, em Hamilton.Cinco dias antes do jogo decisivo, a 17 de fevereiro, a seleção nacional terá um particular de preparação com a seleção local.A viagem está marcada para 9 de fevereiro e seguem as seguintes atletas:Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette) e Patrícia Morais (SC Braga)Ana Seiça (Benfica), Carole (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilla ), Joana Marchão (Parma), Lúcia Alves (Benfica) Sílvia Rebelo (Benfica);Ana Rute (SC Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Deportivo Alavés), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) e Vanessa Marques (SC Braga).Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), Kelsey Araújo (Le Havre) e Telma Encarnação (Marítimo).