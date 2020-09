Cristiano Ronaldo ausente na parte inicial do treino da seleção lusa no Porto

Nos iniciais 15 minutos da sessão, abertos à Comunicação Social, o jogador da Juventus não surgiu junto dos restantes 23 companheiros que evoluíram sobre a orientação do selecionador luso, Fernando Santos.

Já na quinta-feira, Cristiano Ronaldo não tinha participado na sessão de trabalho, devido a uma infeção num pé.

Os restantes atletas evoluíram sem limitações na parte inicial do treino dedicada aos habituais exercícios de aquecimento, com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que acompanhou parte da sessão.

Às 12:45, Fernando Santos e o defesa central Pepe irão fazer a antevisão da partida com os croatas, que está agendada para sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 19:45, e terá arbitragem do italiano Davide Massa.