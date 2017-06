Cristiano Ronaldo já treinou integrado no grupo

Mário Aleixo - RTP 07 Jun, 2017, 10:54 | Seleção Nacional

O avançado Cristiano Ronaldo integrou o treino desta quarta feira da seleção portuguesa de futebol, pela primeira vez, no estágio de preparação para o jogo com a Letónia, na sexta-feira, de apuramento para o Mundial2018.



Numa sessão de trabalho realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Real Madrid, que chegou na terça-feira à concentração da equipa, depois de se sagrar campeão europeu de clubes pela quarta vez na carreira, participou sem quaisquer limitações nos exercícios durante os 15 minutos iniciais do treino a que a comunicação social pode assistir.



O selecionador nacional, Fernando Santos, contou, de resto, com 23 elementos no treino desta manhã, no qual já não participou João Mário. O médio do Inter de Milão foi dispensado dos trabalhos da seleção, devido a uma lesão num gémeo da perna direita, e falha o jogo com a Letónia, bem como a Taça das Confederações.



A formação lusa viaja ao início da tarde para Riga, onde na sexta-feira defronta a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.



A seleção nacional, campeã europeia em título, vai depois participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de junho a 2 de julho, na Rússia.