Cristiano Ronaldo no banco de suplentes

Lusa 07 Out, 2017, 18:54 | Seleção Nacional

Com o avançado em risco, caso veja um cartão amarelo, de falhar o duelo de terça-feira com a Suíça, que poderá ser decisivo para o apuramento direto, Fernando Santos decidiu não arriscar e tirou mesmo Ronaldo do `onze`.

José Fonte, Cédric e André Gomes, que estão igualmente em risco, vão também sentar-se no banco de suplentes, enquanto Ricardo Quaresma e Gelson Martins, mesmo estando em risco, vão ser titulares no primeiro jogo de sempre da seleção nacional em Andorra-a-Velha.

Como é habitual, Rui Patrício vai ser o guarda-redes e terá à sua frente um quarteto defensivo composto por Nelson Semedo, à direita, Eliseu, à esquerda, e Pepe e Luís Neto como dupla de centrais.

No meio-campo, Danilo vai ser o médio recuado, atrás de João Mário e Bernardo Silva. Gelson Martins e Quaresma deverão aparecer nas alas, no apoio a André Silva.

Portugal ocupa o segundo posto do Grupo B, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no `play-off`, caso falhem o primeiro lugar.

O Andorra-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.