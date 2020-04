Cristiano Ronaldo "voltou a casa" em visita ao museu do Nacional da Madeira

“Cristiano Ronaldo visitou recentemente o museu do clube, onde teve oportunidade de ver os troféus e conhecer a secção dedicada à sua passagem pelo Nacional, assinando ainda o livro de honra”, refere o clube, numa mensagem divulgada nas redes sociais, acompanhada por fotografias do jogador no local.



Também nas redes sociais, Cristiano Ronaldo partilhou as fotografias e deixou uma mensagem ao clube insular: “É sempre bom estar de volta a casa”.



O jogador, que alinha nos italianos da Juventus, começou a jogar futebol no Andorinha e passou depois pelo Nacional da Madeira, antes de se transferir para o Sporting.



Com a Liga italiana de futebol suspensa devido à pandemia da covid-19, Cristiano Ronaldo tem estado na Madeira, de onde é natural, e já utilizou mesmo o campo de futebol do Nacional para realizar algumas sessões de trabalho.