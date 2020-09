Dalic lamenta possível ausência de Cristiano Ronaldo

O 'capitão' da seleção portuguesa está a contas com uma infeção num dedo do pé direito, que coloca em risco a sua utilização nesta partida, podendo juntar-se às já confirmadas baixas de Luka Modric e Ivan Rakitic no lado da formação do leste europeu.



"São três grandes jogadores e vão fazer falta a este jogo. O Cristiano Ronaldo é um dos melhores desportistas do mundo, temos pena se ele não puder participar", disse Zlatko Dalic, não conseguindo dizer qual das equipas ficará mais fragilizada com estas ausências.



"Não temos dois dos nossos melhores jogadores (Modric e Rakitic), e vamos sentir a falta deles, mas daremos oportunidade a outros, que são o futuro da Croácia", garantiu o técnico, na antevisão ao desafio, que se realiza no estádio do Dragão, no Porto.



Tal como homólogo português Fernando Santos, também Zlatko Dalic considerou que a sua equipa não se vai apresentar na melhor forma física, mas, ainda assim, espera "um bom jogo futebol".



"Espero uma partida difícil, agendada num momento complicado, em que muitos atletas vierem de férias e alguns ainda não jogaram. Mas espero um bom jogo de futebol. Temos oportunidades iguais a Portugal, embora seja sempre difícil jogar, fora, contra o vencedor do Campeonato da Europa e das Liga das Nações", disse o selecionador croata.



Essas dificuldades também foram antecipadas pelo jogador Domagoj Vida, que será o capitão de equipa na ausência de Modric, lembrando que "toda a linha ofensiva de Portugal é muito eficaz".



"Croácia e Portugal têm dos melhores jogadores do mundo, esperemos que seja um bom jogo para os nossos adeptos. Da nossa parte podem esperar sempre o melhor", disse o central que representa os turcos do Besiktas.



Vida reconheceu que a tarefa da sua equipa "fica um pouco mais fácil se Cristiano Ronaldo não jogar", mas, por outro lado, diz que "é sempre um desafio defrontar os melhores jogadores do mundo".



"Portugal tem outros bons jogadores que nos vão criar muito perigo. Mas não nos vamos focar num só adversário, tal como não o fizemos com o Messi quando jogámos contra a Argentina. Não nos podemos desleixar", disse Vida.



Portugal defronta este sábado a Croácia, na primeira jornada da Liga das Nações do futebol, numa partida agendada para as 19:45, no estádio do Dragão, no Porto, e que terá arbitragem do italiano Davide Massa.