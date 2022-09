Danilo espera uma Espanha de ataque

Para o futebolista da equipa das quinas e sobre o adversário ibérico afirmou: "Espero a Espanha ofensiva. Uma equipa com ideias assimiladas e uma ideia que toda a gente conhece. Temos dois resultados possíveis, mas isso não nos impede de apontar ao resultado que nos interessa, que é ganhar e passar. Tendo dois resultados possíveis isso não nos vai impedir de nos focarmos na vitória".

Sobre o seu estado físico atual explicou: "Tinha levado uma pancada no joelho, sentia dificuldade a dobrar a perna e como o jogo já estava no fim e estava 4-0, decidi não arriscar muito e pedi substituição num contexto algo desfavorável. Já estava a fazer uma substituição e deu uma confusão chata, mas acontece. Foi culpa minha. Mas estou bem e preparado".





A propósito da concorrência na posição defesa central admitiu: "Portugal é sempre uma seleção que tem jogadores de muita qualidade. Obviamente que não vão surgir sempre grandes jogadores em todas as posições, mas já aparecem nomes com bastante qualidade. Acerca do Djaló, é um miúdo que está a crescer bem no Lille, tem muita capacidade, tem feito muitos jogos e tendo a sua oportunidade, vai provar que merece estar aqui".A finalizar e ainda sobre o jogo com os espanhóis preferiu citar o que o selecionador nacional tinha dito: "Ouvi as declarações do míster. É um homem que dá confiança. Dá-nos muita liberdade para acreditar e para assimilar as ideias que tem para nos incutir. Acho que esse é o ponto forte do que temos feito desde a sua chegada. Confiando no que diz e tendo a certeza de que está certo, podemos atingir coisas muito grandes".