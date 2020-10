Danilo pede Portugal organizado ante difícil França para "marcar e não sofrer"

"Depois de um teste difícil [empate sem golos] contra a Espanha, esperamos a mesma ambição de querer ganhar o jogo. Não esperamos um jogo fácil, porque a França é um adversário muito difícil, mas já provámos que somos um adversário difícil de bater. Por isso, vamos para este jogo com o intuito de ganhar", observou o médio, que recentemente trocou o FC Porto pelo Paris Saint-Germain, aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A formação comandada por Fernando Santos enfrenta os campeões do Mundo, no domingo, no Stade de France, em Paris, um palco onde alcançou a maior feito de toda sua história, a conquista do campeonato da Europa em 2016, precisamente diante dos gauleses.

"É um local onde já fomos muitos felizes, fomos campeões da Europa. Temos boas recordações e esperemos que essas recordações sejam boas para o jogo de domingo", relembrou.

Para contrariar o poderio dos gauleses, que na quarta-feira golearam a Ucrânia por 7-1, Danilo frisou que Portugal "é um grupo muito combativo que quer sempre marcar e não sofrer", mas, para tal, tem de se apresentar "organizado, acima de tudo".

O médio defensivo, de 29 anos, falou também sobre o regresso do público aos estádios em Portugal nos jogos da seleção, referindo-se aos 2.500 adeptos que marcaram presença no Estadio José Alvalade, em Lisboa, no encontro particular diante dos espanhóis.

"O público é sempre importante e já deu um cheirinho daquilo que pode ser o futuro próximo, esperemos nós. Com ou sem público, vai sempre um jogo difícil. Vamos ter de estar a 100% para poder ganhar", concluiu.

O França-Portugal está agendado para as 20:45 horas locais (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do espanhol Carlos Del Cerro Grande.

No agrupamento da Liga A, lusos e franceses somam seis pontos, com a formação das `quinas` a ter vantagem na diferença de golos, enquanto Suécia e Croácia seguem com zero.

Depois do embate com os franceses, Portugal recebe na quarta-feira, em Alvalade, a Suécia, que bateu fora na segunda jornada por 2-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, o 100.º e o 101.º pela formação das `quinas`.