Dário Essugo mantém vontade de ajudar nos sub-21

”, expressou o médio, em declarações a antecederem o treino dos sub-21.Portugal prepara os primeiros jogos da qualificação para o Europeu de sub-21, com a equipa das quinas integrada no grupo G, defrontando na sexta-feira Andorra (17h30), em Paços de Ferreira.Na jornada dupla segue-se a Bielorrússia, na quarta-feira de 13 de setembro, mas em jogo a realizar na Arménia, por via da situação de guerra na Ucrânia e às sanções impostas aos bielorrussos, como aliados da Rússia.”, revelou o médio, em relação ao que se poderá já projetar do primeiro adversário.O jogador sublinhou antes a ambição transversal a todos, uma condição inerente ao facto de se competir por Portugal.”, referiu o médio.Essugo desvalorizou a juventude, quando chega à equipa de sub-21 com 18 anos, lembrando que existe uma ideia muito idêntica em todos os escalões de formação, acrescentando que a mensagem existente é a de que não pode faltar ambição.