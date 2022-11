Diana Silva antevê preparação de acesso ao Mundial2023

”, expressou, aos jornalistas.A seleção portuguesa prepara a participação no "play-off" intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo, no qual vai defrontar o vencedor da meia-final entre Tailândia e Camarões, em fevereiro de 2023, em Hamilton, Nova Zelândia, com dois particulares.”, sublinhou a futebolista de 27 anos.A seleção nacional manteve-se na corrida à fase final do Mundial, que se vai realizar na Austrália e na Nova Zelândia, ao vencer a Islândia por 4-1, depois de prolongamento, na segunda ronda do "play-off" europeu de apuramento, em 11 de outubro, em Paços de Ferreira, e Diana Silva, que atua no Sporting, ainda não sente ansiedade na seleção.”, frisou a atleta, que contabiliza 88 internacionalizações.A equipa das quinas, comandada pelo selecionador Francisco Neto, procura alcançar o feito histórico de se qualificar, pela primeira vez, para o Mundial feminino de futebol.”, afiançou.Portugal defronta o Haiti em 11 de novembro, a partir das 15h00, no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, e recebe a Costa Rica quatro dias mais tarde, em 15 de novembro, num encontro que terá início pelas 18h00, no estádio do Alverca.