Diego Llorente testa negativo e Espanha aponta para "falso positivo"

A federação espanhola testa todos os dias os jogadores que tiveram de sair da concentração da seleção para o Euro2020 após um teste positivo. No caso de Sergio Busquets, do FC Barcelona, o resultado continua a ser positivo, mas Diego Llorente, do Leeds, já obteve dois resultados negativos.



"Os testes PCR de confirmação realizados na quarta-feira ao jogador internacional deram um resultado negativo. A contra-análise do mesmo teste confirmou o resultado nas últimas horas, por isso, no caso do central, há sérios indícios de que se trata de um falso positivo", refere a federação em comunicado.



Diego Llorente vai ser testado de novo hoje e na sexta-feira e, caso de confirmem os testes negativos, pode regressar à concentração da seleção espanhola.



“Se o resultado for confirmado negativo, Diego Llorente juntar-se-á aos treinos da seleção na tarde de sexta-feira”, acrescenta.



A Espanha está integrada no Grupo E, juntamente com a Polónia, de Paulo Sousa, a Eslováquia e a Suécia, que também já teve dois casos positivos do novo coronavírus.