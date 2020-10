Diogo Leite espera jogo "muito complicado" dos sub-21 frente à Noruega

“O jogo lá foi muito complicado, tivemos de suar muito para sair com a vitória (2-3). Este não será diferente. Temos de estar ao mais alto nível, sabemos que a Noruega é uma equipa forte e que temos de estar no nosso melhor para conseguir os três pontos”, disse o central do FC Porto.



No Grupo 7, Portugal é segundo classificado, com 12 pontos, em cinco jogos, atrás da Holanda, com o pleno de 18, em seis desafios, e à frente da Noruega, com 10 pontos, em sete partidas: Bielorrússia tem oito, o Chipre quatro e Gibraltar, com quem os lusos jogam depois, está a zero.



Frente a um adversário direto, Diogo Leite destaca a “muita união” dentro e fora de campo do combinado luso, garantindo que a equipa parte “sempre com vontade de ganhar os três pontos”.



“O jogo com a Noruega é igual aos outros. Sabemos que o fim da qualificação está perto e o calendário vai ficando mais apertado, mas pensamos de forma igual e sabemos que tanto este como os outros são jogos que temos de ganhar”, sentenciou, confiante na participação no Europeu2021, na Hungria e Eslovénia.



Diogo Leite foi titular em todos os jogos de Portugal nesta campanha, tendo mesmo feito os seus dois primeiros golos por esta seleção diante do Chipre, em setembro.



“Veia goleadora? É bom sinal, é sempre especial marcar pela seleção. Sendo eu ou outro colega a marcar, isso quer dizer que estamos mais perto de vencer, que é o mais importante", rematou.



Eduardo Quaresma e Tomás Esteves foram integrados hoje nos trabalhos dos sub-21, que voltam a treinar na quarta-feira, na Cidade do Futebol, pelas 18:00.