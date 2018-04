Dolores Silva acredita que Portugal tem qualidade para vencer Bélgica e sonhar com Mundial

Lusa Comentários 02 Abr, 2018, 19:03 / atualizado em 02 Abr, 2018, 19:04 | Seleção Nacional

"Eu acredito que a nossa seleção tem argumentos e qualidade para isso [jogar de igual para igual]. Demonstrámos isso frente a seleções fortíssimas e muito acima no ‘ranking'", começou por referir, em declarações aos jornalistas, na Cidade de Futebol, em Oeiras.



Contudo, e sem esquecer a "importância de vencer", a internacional A portuguesa por 89 vezes salienta que Portugal tem de estar "com os pés assentes na terra".



Portugal encara o desafio com as belgas sabendo que só um triunfo interessa, pois outro resultado pode acabar com as aspirações lusas de participarem pela primeira vez num Campeonato do Mundo. A defesa polivalente do Sporting de Braga recorda que a prestação "inédita", com o terceiro lugar, na última edição da Algarve Cup traz uma motivação extra.



"O último Algarve Cup foi inédito, histórico para nós. Tivemos o terceiro lugar, ninguém esperava que conseguíssemos e foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, união e isso são pontos fortes que temos que levar para este jogo", argumentou.



Ainda assim, Dolores admite que o fator casa pode ser crucial para as visitadas, mas pretende mostrar que a derrota tangencial da primeira volta não foi justa.



"Sabemos de antemão que não vai ser um jogo nada fácil. A Bélgica é uma seleção fortíssima, joga em casa e no primeiro jogo foi mais feliz que nós. Quem viu o jogo sabe que não refletiu aquilo que se passou em campo", afirmou.



Por fim, deu o mote para a seleção de Francisco Neto encurtar distâncias para o segundo lugar: "Agora é pegarmos no que fizemos de bom nos últimos jogos contra seleções fortíssimas e darmos o nosso melhor para conseguirmos os três pontos"



Portugal ocupa o terceiro posto do grupo 6, com três pontos, menos seis que a Bélgica, e a nove da líder Itália, que conta mais um jogo.



O encontro com a Bélgica é o quarto de qualificação para o Mundial2019, em França, agendado para dia 06 de abril, pelas 18:30 (hora portuguesa).