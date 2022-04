Dolores Silva vê Portugal perto das seleções de topo

”, sublinhou Dolores Silva, aos jornalistas.Contudo, a experiente futebolista, de 30 anos, frisou que, “”, de maneira a tentarem “”, agregando todas as capacidades, união e sacrifício do plantel luso.”, reforçou a futebolista.A equipa das quinas viaja esta quinta-feira para território germânico, onde Dolores Silva passou seis anos da sua carreira, a representar o Jena e o Duisburgo, clube no qual se cruzou com a atual capitã da seleção alemã, Alexandra Popp, sendo “um momento especial”.”, realçou a atual centrocampista do Sporting de Braga.