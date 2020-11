Domingos Duarte diz que estreia pela seleção foi uma “sensação espetacular”

O defesa-central dos espanhóis do Granada foi aposta, pela primeira vez, do selecionador Fernando Santos, assim como os avançados Pedro Neto (Wolverhampton) e Paulinho (Sporting de Braga), no particular realizado no Estádio da Luz, em 11 de novembro.



“É uma sensação espetacular. Sempre sonhei cantar o hino e é a melhor coisa que pode ter um jogador que sonha desde criança jogar pelo seu país. É uma sensação espetacular que espero viver outra vez”, declarou Domingos Duarte, de 25 anos, aos meios de comunicação do clube andaluz.



Jogar com o compatriota Cristiano Ronaldo na equipa das ‘quinas’ mereceu palavras elogiosas por parte do jogador, de 25 anos: “É a figura maior do meu país, é muito bom capitão, está sempre ali para ajudar e dar uma palavra amiga.”



Por fim, Domingos Duarte analisou o seu progresso enquanto jogador, acreditando que o “crescimento fez de si um jogador mais maduro” e permitiu que “melhorasse nas várias fases do jogo”, também graças “à ajuda do treinador e do clube”.