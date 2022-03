Dragão pode qualificar seleção quase 15 anos depois

Em 21 de novembro de 2007, em encontro da 14.ª e última jornada do Grupo A de qualificação, Portugal só precisava de um ponto na receção à Finlândia para chegar à prova realizada na Áustria e Suíça e conseguiu-o, com um "nulo".Num embate em que Pepe se estreou como internacional "AA", a formação das quinas penou uma imensidão para lograr o sofrido empate a zero, num jogo em que só respirou de alívio com o último apito do árbitro eslovaco Lubos Michel.Sem grandes momentos de brilhantismo, Portugal criou mais e melhores oportunidades, mas não faturou e, nos minutos finais, os nórdicos estiveram por duas vezes muito perto de marcar o golo que os qualificaria.Com grande sofrimento, a formação lusa lá conseguiu segurar o empate, claramente com sabor a vitória, numa noite em que, com as "estrelas" apagadas, o lateral direito Bosingwa foi o melhor, juntamente com os centrais Pepe e Bruno Alves e o "trinco" Fernando Meira.Portugal entrou com Bosingwa, Pepe, Bruno Alves e Caneira, à frente de Ricardo, um meio-campo com Fernando Meira, Maniche e Miguel Veloso e um ataque com Ronaldo, Quaresma e Nuno Gomes. Entraram Raúl Meireles, Makukula e Nani.





Desta vez, face à Macedónia do Norte, "carrasca" da campeã europeia em título Itália nas meias-finais do caminho C dos "play-offs" europeus de acesso ao Mundial2022, Portugal terá de ganhar, nem que seja no desempate por penáltis.



Caso o conjunto comandado por Fernando Santos logre a qualificação, o Estádio do Dragão torna-se apenas o terceiro local a assistir a mais do que um apuramento, sucedendo ao antigo e ao novo Estádio da Luz, em Lisboa.



Na nova casa do Benfica, Portugal qualificou-se para o Europeu de 2012 e o Mundial de 2018, depois de a antiga ter sido o local em que se garantiram os apuramentos para os Europeus de 1984, 1996 e 2000 e o Mundial de 2002.



Em solo luso, Portugal também já se qualificou no Estádio Municipal de Aveiro, para o Mundial de 2006, e no de Braga, para o Europeu de 2016, depois de o Estádio das Antas, a antiga casa do FC Porto, ter sido o palco do primeiro apuramento de sempre da seleção lusa para uma grande competição.



Como em 2007, face aos finlandeses, também em 31 de outubro de 1965 Portugal só precisava de empatar com a Checoslováquia para selar um lugar no Mundial de 1966, mas então em encontro da quinta e penúltima jornada do Grupo 4.



Com o guarda-redes leonino Carvalho na baliza, em estreia, Portugal logrou segurar o "nulo" até final e qualificar-se pela primeira vez para um Mundial, onde encantaria na estreia, com um terceiro lugar que jamais repetiu, nas "asas" do "rei" Eusébio (nove golos).



Os restantes apuramentos lusos aconteceram no estrangeiro, mais precisamente em Estugarda, na Alemanha (Mundial de 2006), em Zenica, na Bósnia-Herzegovina (Mundial de 2010), em Solna, na Suécia (Mundial de 2014) e no Luxemburgo (Euro2020).



Portugal defronta na terça-feira a Macedónia do Norte, em encontro da final do caminho C dos "play-offs" europeus de apuramento para o Mundial de 2022, marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 19h45.